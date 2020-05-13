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Dünya

ABD ile Rusya arasında solunum cihazı krizi çıktı

ABD'nin, Rusya'dan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gönderilen solunum cihazlarını iade etme kararı aldı. Rusya ise söz konusu iddiaların doğru olmadığını, gönderilen tıbbi malzemelerin incelenerek ABD'ye verildiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:28:00 -
ABD ile Rusya arasında solunum cihazı krizi çıktı

ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Sözcüsü Janet Montesi, Rusya’nın ABD’ye tıbbi yardım kapsamında gönderdiği solunum cihazlarının, Rusya’da geçtiğimiz günlerde yangın çıkan hastanlerde kullanılan cihazlarla aynı model olduğu, bu nedenle ABD’nin cihazları Rusya’ya geri göndermeye hazırlandığını açıkladı. Rusya ise söz konusu iddiaların doğru olmadığını, gönderilen tıbbi malzemelerin incelenerek ABD'ye verildiğini ifade etti.

Yangın solunum cihazlarından kaynaklandı

Washington’ın ‘olağanüstü önlemler’ nedeniyle solunum cihazlarını Rusya’ya iade edeceğini belirten ABD’li yetkili, Moskova ve St.Petersburg’daki hastanelerde 6 koronavirüs hastasının ölümüne neden olan yangınların çıkış nedeninin solunum cihazlarındaki aksaklıklar olabileceğini ve iade kararını bu sebeple aldıklarını belirtti.

Rusya solunum cihazlarını incelemeye almıştı

Rusya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayının başında ABD’ye tıbbi donanım desteğinde bulunmuştu. Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi (Roszdravnador), St.Petersburg ve Moskova’daki iki hastanede çıkan ve toplam 6 hastanenin hayatını kaybettiği yangınlar nedeniyle, sağlık kuruluşlarında kullanılan solunum cihazlarının kalitesini kontrol etmeye hazırlandığını duyurmuştu.

 

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Yorumlar

dürüst

HER ZAMAN OYNANAN OYUNUN YENİ VERSİYONU.ABD İLE RUSYA ROL GEREĞİ DIŞINDA ASLA BOZUŞMAZ.!!!!!!
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