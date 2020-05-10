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Dünya

ABD ile Rusya arasında ‘Nazi’ kapışması! ‘Buna katlanmak mümkün değil’

Rusya ile ABD arasında ‘Nazi’ polemiği baş gösterdi. Beyaz Saray’ın sosyal ağlar üzerinden Nazilere karşı zafer kazanan ülkelerin sadece İngiltere ve ABD olduğunu ifade ettiği paylaşıma ‘Buna katlanmak mümkün değil’ ifadeleriyle Rusya’dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:09:00 -
ABD ile Rusya arasında ‘Nazi’ kapışması! ‘Buna katlanmak mümkün değil’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray’ın Instagram’da yaptığı paylaşımda İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin rolüne hiç değinmeden Nazilere karşı zafer kazanan ülkeleri sadece İngiltere ve ABD olarak göstermesini sert bir şekilde eleştirdi.

ABD yönetiminin paylaşımını Facebook hesabından yorumlayan Zaharova, "Bugün ‘kutlama kartı’ yerine birçok kişiye, ‘8 Mayıs 1945’te ABD ve İngiltere’nin Nazilere karşı zafer kazandı. Amerikan ruhu her zaman kazanacak. Her zaman böyle biter’ şeklindeki tweet’in ekran görüntüsü gönderildi. Beyaz Saray’ın hesabında kelimesi kelimesine böyle yazıyor" ifadelerini kullandı.

‘Buna katlanmak mümkün değil’

Bu yaklaşımın, ‘iki ülkenin (ABD ve Rusya) başkanlarının Sovyet ve Amerikan askerlerinin Elbe Nehri'nde bir araya gelmesinin 75. yıldönümü dolayısıyla yaptıkları ortak bildirinin etkisini sıfırlamaya yönelik olduğu şeklinde bir izlenim oluşturduğunu’ belirten Zaharova, şöyle devam etti:

“Rus-Amerikan bildirisinde ‘Elbe Ruhu’, Beyaz Saray’ın tweet’inde ise sadece Amerikan ruhu övüldü. Rus-Amerikan bildirisinde çelişkilere rağmen devletlerin birleşmesi örneğinden bahsedilirken Beyaz Saray’ın tweet’inde galip ülkeler listesinden iki ülke hariç tümü çıkarılmış durumda.”

Zaharova, “Buna ne derseniz deyin, sahtecilik, sağduyu ile alay etmek, tarihi yeniden yazmak. Fakat kendisini ‘özgür dünyanın lideri’,  ‘demokrasi savunucusu’ ve sahte haberlerle amansızca savaşan biri olarak niteleyen bir ülkenin resmi yetkililerinin böyle bir yoruma izin veriyorsa, buna katlanmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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