ABD ile Polonya arasında diplomatik kriz: Trump hakaretleri temasları kesti

ABD’nin Varşova Büyükelçisi Tom Rose, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'in Başkanı Wlodzimierz Czarzasty'ye karşı sert bir yaptırım kararı aldı. Rose, Trump’a yönelik ağır sözleri nedeniyle Czarzasty ile tüm iletişimin derhal kesildiğini açıkladı. Büyükelçi, ABD-Polonya arasındaki "mükemmel" ilişkilerin, bu tür saygısızlıklar nedeniyle zarar görmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

SEJM BAŞKANI TRUMP'A KARŞI DURDU

Krizin fitilini, Sejm Başkanı Czarzasty’nin Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterme girişimine destek vermemesi ve bu süreçteki sert üslubu ateşledi. Büyükelçi Rose, bu tavrın Başbakan Donald Tusk hükümetiyle yürütülen yapıcı ilişkiler önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini belirtti. Rose, "Polonya halkı için çok şey yapmış olan Donald Trump'a saygısızlık edilmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek rest çekti.

TUSK VE ROSE ARASINDA SOSYAL MEDYA DÜELLOSU

Polonya Başbakanı Donald Tusk, büyükelçinin bu hamlesine sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "Müttefikler birbirine ders vermemeli, saygı duymalıdır" dedi. Rose ise Tusk’a olan hayranlığını dile getirerek ortamı yumuşatmaya çalışsa da, Trump'ın aşağılanmasının bir müttefike yakışmadığı konusundaki ısrarını sürdürdü. Polonya Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen açıklamalarda ise Sejm Başkanı'nın ittifakın önemini kavrayamadığı savunularak hükümet ortağına eleştiriler yöneltildi.