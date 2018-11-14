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ABD ile Katar arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye arasında Washington'da yapılan görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:39
ABD ile Katar arasında kritik görüşme

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevini de yürüten Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye'nin ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Katar Başbakan Yardımcısı, iki ülke  arasındaki güçlü ikili ilişkilere olan bağlılıklarının altını bir kez daha çizdi  ve bölgede güvenlik ve istikrarın yaygınlaşmasının ortak çıkar olduğuna vurgu  yaptı." ifadesine yer verildi.
 
Görüşmede, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) uhdesinde bir Orta Doğu  ittifakına ulaşabilmek için çalışmanın önemine vurgu yapıldığı belirtildi.
 
Pompeo ile Atiyye arasındaki görüşmede ayrıca ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssünü genişletme çalışmalarının ve ABD-Katar Stratejik Diyalog toplantısına ilişkin son durumun ele alındığı ifade edildi.
 
Katarlı Bakan dün de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Pentagon'da  görüşmüştü.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:39
  1. abd
  2. Katar
  3. DÜNYA Haberleri
  4. ABD Savunma Bakanı James Mattis
  5. Körfez İşbirliği Konseyi
  6. ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü
  7. ABD-Katar Stratejik Diyalogtoplantısı
  8. Heather Nauert
  9. Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye

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