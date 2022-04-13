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Dünya ABD ile Japonya donanmaları Doğu Denizi'nde ortak tatbikat yaptı
Dünya

ABD ile Japonya donanmaları Doğu Denizi'nde ortak tatbikat yaptı

ABD Donanması ile Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 08:01:00 -
ABD ile Japonya donanmaları Doğu Denizi'nde ortak tatbikat yaptı

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, ABD'nin 7. Filo'su, MSDF ile Doğu Denizi'nde tatbikat yaptı.

Tatbikata 7. Filo'dan nükleer güce sahip USS Abraham Lincoln ve güdümlü roket kruvazörleri ile MSDF destroyerleri JS Kongo ile JS Inazuma katıldı.

"Konvansiyonel caydırıcılığın güvenilirliğinin geliştirilmesi" hedeflenen tatbikatla "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in korunması için ABD'nin müttefik ve partnerlerine yönelik taahhüdünün" sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

7. Filo'nun Twitter hesabından, donanma unsurlarının seyir halinde olduğu bir video paylaşıldı.

Ortak tatbikatların, bu hafta, kurucusu Kim Il Sung'un 110. yaş günü kapsamında "halkı motive etmek amacıyla" füze denemeleri yapması beklenen Kuzey Kore'ye yönelik uyarı niteliği taşıdığı kaydedildi.

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