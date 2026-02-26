ABD ile İran Tekrar masada: Nükleer pazarlıkta üçüncü perde!

  • İSTANBUL
İsviçre’nin Cenevre kenti, bölgeyi kan gölüne çeviren ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerin üçüncü turuna ev sahipliği yapıyor. Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde, tarafların kirli pazarlıkları merak konusu oldu.

İslam coğrafyasında her türlü fitnenin başrolünde yer alan ABD ile "direniş" edebiyatı yapan İran, nükleer program bahanesiyle bir kez daha aynı çatı altında buluştu. Cenevre’de başlayan dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, tarafların karşılıklı mesaj alışverişiyle devam ediyor.

Masada tanıdık isimler: Kushner yine sahnede!

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD tarafında ise Siyonist lobisine yakınlığıyla bilinen isimlerin yer alması dikkat çekti. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in heyette bulunması, "Yeni bir tezgah mı kuruluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

"Hem savaşa hem barışa hazırız" tiyatrosu

Müzakereler öncesi açıklamalarda bulunan İranlı Bakan Arakçi, sürecin "yapıcı" ilerlediğini iddia ederek çerçeve metin üzerinde çalıştıklarını belirtti. Dün yaptığı değerlendirmede ise "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız" diyerek klasik retoriğini sürdürdü.

Trump’tan "ikinci aşama" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump ise Kongre’de yaptığı konuşmada İran’ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceklerini yineledi. Anlaşma sağlanamaması durumunda "ikinci aşamaya" geçileceğini vurgulayan Trump, nihai kararın kendisine ait olduğunu belirterek İran üzerindeki baskıyı artıracağının sinyalini verdi.

