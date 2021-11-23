ABD ile İran arasında çatışma! 9 asker öldü

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Tengseri, herhangi bir tarih belirtmeksizin Basra Körfezi'nde ABD ile yaşanan doğrudan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Tengseri, "ABD ile Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri arasında birçok kez doğrudan çatışma oldu. 9 şehit verdiğimiz bu çatışmalardan bazısını basına yansıtmadık. Buna karşılık biz de 9 darbe vurduk." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, söz konusu çatışmaların ne zaman yaşandığına ilişkin ise bilgi vermedi.

İran ve ABD, 2021 yılına Ortadoğu'nun en korkulan ismi Kasım Süleymani'nin füzelerle öldürülmesi üzerine savaşın eşiğine gelmişti. ABD insansız hava araçlarının Irak'ın başkenti Bağdat'ta hedef aldığı Süleymani'nin ölümüne, Tahran yönetimi Amerikan üslerine füze atarak yanıt verdi.

Kırılma noktaları

Tarihi nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalandı. ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya'nın taraf olduğu anlaşma, İran'ın uranyum zenginleştirme programını kısıtlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle rüzgar tersine döndü.

Orta Doğu'da koşulsuz şekilde İsrail'i destekleyen Trump, 2018'de anlaşmadan çekildi. Ayrıca 2018'in sonlarında İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Donald Trump, petrolün yanı sıra İran'ın en büyük ihracat gelir kaynağı olan demir-çelik, alüminyum ve bakır sektörlerini de kapsayan yeni yaptırımları devreye soktu. Tahran yönetimi de anlaşmadan kısmen çekildiğini ilan etti.

Tüm bunlar olurken, dünyanın en önemli enerji güzergahı Basra Körfezi'nde bazı petrol tankerlerinde patlamalar oldu. ABD ve Ortadoğu'daki müttefikleri, patlamalardan İran'ı sorumlu tuttu.

İran'ın bir ABD insansız hava aracını füzeyle vurması ise, şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açtı.

Donald Trump, İran'a saldırı emri verdiğini ve 10 dakika kala söz konusu saldırıyı iptal ettiğini söyledi.

Pentagon, uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve diğer savaş gemilerini Mayıs 2021'de Ortadoğu'ya gönderdi. Washington ayrıca, Orta Doğu'ya Patriot füze savunma sistemi bataryası da konuşlandırdı.

Joe Biden'ın iktidara gelmesiyle İran'la nükleer müzakerelerin yeniden başlaması bekleniyordu ve bu ay sonunda taraflar masaya dönüyor.