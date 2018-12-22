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ABD ile Irak arasında kritik görüşme!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme kararına ilişkin Bağdat Hükümeti Başbakanı Adil Abdülmehdi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Irak'a DAEŞ konusunda güvence verildiği öğrenildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 20:38
ABD ile Irak arasında kritik görüşme!

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığı ve askerlerin çekileceği açıklaması sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bağdat Hükümeti Başbakanı Adil Abdülmehdi ile telefonda görüştü.

DAEŞ'i ortadan kaldırmak için kararlılıklarını vurgulayan Pompeo, örgüte karşı mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

Bağdat Hükümeti Başbakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Pompeo'nun Abdülmehdi'ye Suriye'den çekilmeye ilişkin planların ayrıntılarını açıkladığı ve karara karşın Bağdat Hükümeti'nin güvenliği için verilen güvencenin devam edeceği kaydedildi.

2014 yılında Irak ve Suriye'de büyük bir toprak parçasını kontrol altında alan DAEŞ önce Irak'ta yenilgiye uğratılmış ve Aralık 2017'de dönemin Başbakanı Haydar el İbadi tarafından ülkeden tamamen çıkarıldığı ilan edilmişti.

İran'a yaptırımlar da gündeme geldi

Abdülmehdi ile Pompeo ayrıca ABD'nin kasım ayında İran'ın ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve petrokimya endüstrilerini hedef alan yaptırımlar konusunda Bağdat Hükümeti'ne getirilen muafiyet konusunu görüştü. Washington yönetiminin, İran'la bu alanlarda ticaret yapan devletleri de hedef alacağını açıkladığı yaptırımlarda Bağdat Hükümeti'ne getirilen 45 günlük muafiyet süresinin 90 gün daha uzatılması konuşuldu.

Bağdat Hükümeti yetkililere göre ülkenin kalkınması için çok önemli bir rol oynayan İran gazına alternatif bulmak iki yıl kadar sürebilir. Bağdat, iki ülke arasındaki boru hatları aracılığıyla yılda yaklaşık 50 milyon metreküp doğalgaz ithal ediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 20:38
  1. ABD
  2. Irak
  3. DAEŞ

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