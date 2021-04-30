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Dünya ABD ile Fas arasında dikkat çeken 'İsrail' görüşmesi
Dünya

ABD ile Fas arasında dikkat çeken 'İsrail' görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Libya ve Sahel bölgesinde güvenlik ve istikrarın yanı sıra Fas-İsrail ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunu görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 22:49:00 -
ABD ile Fas arasında dikkat çeken 'İsrail' görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Libya ve Sahel bölgesinde güvenlik ve istikrarın yanı sıra Fas-İsrail ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmede, iki ülkenin ortak değerler ve bölgesel barış üzerine kurulu ilişkilerinin ele alındığını kaydeden Price, "Blinken, Fas'ın İsrail ile ilişkilerini iyileştirme amacıyla attığı adımları memnuniyetle karşıladı ve Fas-İsrail ilişkilerinin iki ülkeye de uzun dönemde fayda getireceğini not etti." ifadelerine yer verdi.

Price, iki bakanın, Afrika'daki ve ekonomik kalkınma konusundaki iş birliğinin yanı sıra Sahel ve Libya'da güvenlik ve istikrar hususunu ele aldığını kaydetti.

Blinken'ın, Fas Kralı 6. Muhammed'in, küresel iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma konusunda öncülük etmesini takdirle karşıladığını belirten Price, Blinken'ın, Fas'ı çevre dostu ekonomik büyüme ve kalkınma için Afrika ülkelerine yardımda bulunması konusunda teşvik ettiğini bildirdi.

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