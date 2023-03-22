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Dünya ABD İHA'sını düşüren Rus pilotlar ödüllendirildi
Dünya

ABD İHA'sını düşüren Rus pilotlar ödüllendirildi

Yeniakit Publisher
2023-03-22 18:38:00 -
ABD İHA'sını düşüren Rus pilotlar ödüllendirildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine neden olan Rus savaş uçaklarının pilotlarını cesaret nişanı ile ödüllendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu’nun Ukrayna’da “özel askeri operasyon”da görevini başarıyla yerine getiren askerlere “altın yıldız” ve “cesaret” nişanı verdiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın, özel askeri operasyon nedeniyle ilan edilen geçici durum alanı sınırlarının ihlal etmesini engelleyen Su-27 uçaklarının pilotları cesaret nişanı ile ödüllendirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın servis ettiği görüntülerde Şoygu’nun her iki pilota nişan taktığı görüldü.

Karadeniz üzerindeki olay

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 14 Mart'ta, iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.​​​​​​​
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart'ta, İHA'nın düşmesini telefonda görüşmüştü.

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