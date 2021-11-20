ABD, Husilerin kilit isimi Salih Mesfer Alşaer'i yaptırım listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alşaer'in Yemen'in barışını, güvenliğini veya istikrarını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Yemen Yaptırımlar Komitesi'nin 9 Kasım 2021'de aldığı karar kapsamında yaptırım listesine alındığını bildirdi.

"Alşaer, Husilerin 'adli muhafızına' başkanlık ediyor ve Husilerin muhalefetin varlıklarını ele geçirme çabalarında kilit rol oynayan bir figür." ifadesini kullanan Blinken şöyle devam etti:

"Husilerin Sana'daki sözde 'Özel Ceza Mahkemesi' Alşaer'i bu fonların ve varlıkların 'adli muhafızı' olarak atamıştı. Alşaer'e bağlı kişiler Sana'daki birçok hastaneden elde edilen gelirin yarısından fazlasını el koyarak Yemen'in sağlık krizini şiddetlendirdi."

Amerikalı Bakan, ayrıca Husi askeri gücünün için lojistik destek biriminin kıdemli bir subayı ve komutanı olarak hizmet ettiğine dikkati çektiği Alşaer'in Husilere kaçak silah edinme konusunda yardım ettiğini ileri sürdü.

Blinken, "Bu yaptırım kararı, Yemen halkına ABD'nin yanlarında olduğuna dair bir mesajdır. Yemen'deki insani krizi sürdüren ve Yemen halkının çektiği acılardan çıkar sağlamaya çalışanları hedef almaktan vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı

ABD, doğu Afrika ülkesi Burundi'ye 2015'ten bu yana uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uyguladığı yaptırımları kaldırma kararının "akıllıca" olduğunu belirtti.

Shingiro, ayrıca bu kararından dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), 10 Haziran'da Burundi'nin kalkınmasının önünü açmak için AB ve ABD'ye bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulunmuştu.

Eski Başkan Barack Obama, 2015'teki siyasi kriz sonrası Burundi'de askeri ve güvenlik görevlilerine yaptırım uygulamaya başlamış ve ulusal bir acil durum ilan etmişti.

ABD, ayrıca 11 kişiye mal varlığını dondurma ve vize kısıtlaması içeren yaptırımları da uygulamıştı.