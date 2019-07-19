ABD heyeti Türkiye'ye gelecek! James Jeffrey başkanlığındaki ABD Heyeti, Suriye çalışma toplantısı için pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.

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