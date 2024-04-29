  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li başkandan devraldığı makam aracını satışa çıkardı

Alman kuruluş Türkiye'nin not görünümünü yükseltti! 'Önemli sinyaller var'

Borsa İstanbul rekor kırdı! Tarihi yükseliş

CHP’de şapka düştü, kel göründü... Mızrak çuvala sığmadı: Özgür Özel’in “Tasarruf Genelgesi”(!)nin şifreleri çözüldü... Halk kandırıldı

Türkiye’den son dakika kararı! “Bunu yapacağız” diyerek tüm dünyaya ilan ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz

F-35 politikası değişti! Gözünü o savaş uçağına çevirdi.

Ekşi Sözlük'teki İmamoğlu trollerinden ağır namussuzluk! Minik Edanur için iğrenç sözler!

Ekrem yapar da Özgür durur mu! PKK sevici Amedspor'a tebrik

Dünyaca ünlü ekonomistten akıllara durgunluk veren tahmin: Bankalar çökecek!
Ekonomi ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti
Ekonomi

ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti

Yeniakit Publisher
2024-04-29 23:07:00 -
ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 243 milyar dolara yükseltti.

Bakanlık, bu yılın nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin ocak ayında duyurulan tahminden 41 milyar dolar yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde de 847 milyar dolar borçlanmanın ve eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin ocak-mart döneminde 748 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 775 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlık, ocak ayında paylaştığı tahminde, hazinenin 2024'ün ilk çeyreğinde 760 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.


Kaynak: AA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23