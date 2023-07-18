  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tesla çaresiz kalan sürücülere, yeni Tesla Semi elektrikli tır üretti! Artık yollarda olacak: Böyle duyurdular, geliyor

Sedat Peker'den seçimden iki ay sonra ilk paylaşım! Türkiye'ye mi dönecek?

TB2 SİHA'lara karşı Ruslar kendi İHA'sını üretti! 'Neredeyse yenilmez olacak' diyerek duyurdular

Hollanda'dan Türkiye kararı! Türkiye'ye ambargoyu kaldırdık diyerek duyurdular: Flaş karar, ilan etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da!

Tarihe ışık tutacak, o ilimizde büyük bir keşif: Araştırmacılar deşifre etti, detayı ortaya çıktı! Türkologların gözdesi oldu

Hakan Fidan’dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu

Kavurucu sıcakların erittiği asfalta vatandaşların terlikleri yapıştı!

Ülkeye adeta dolar yağacak! Savunma sanayiinde dev ihracat

Cep telefonu bomba gibi patladı
Dünya ABD Hazine Bakanı eğilmeye doyamadı
Dünya

ABD Hazine Bakanı eğilmeye doyamadı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 22:28:00 -

ABD'nin dünya ticaretinde ağır yara alması ve geçtiğimiz günlerde Çin'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Çin yetkilisi önünde eğilmesinin yankıları sürüyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Çin'de Başbakan yardımcısının önünde 3 kez eğilmesi gündem oldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in bu ayın başında Pekin'e yaptığı gezi çok konuşuldu. Yellen'in Çin ziyaretinde Çinli başbakan yardımcısının önünde 3 kez eğilmesi ABD basınında çok konuşuldu.

Kaynaklar, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın toplantıdan üç gece önce akşam yemeğinde dört porsiyon halüsinojenik mantar sipariş ettiğini söylüyor.

ABD basınında bakan Yellen'ın Çinli bürokrat karşısında 3 kez eğilmesinden halüsinojenik mantarların sorumlu olabileceğini iddia ediliyor.

Bu mantarlar tüketilmelerinin ardından esneme, konsantrasyon bozukluğu, kalp atışlarının hızlanması, görsel ve işitsel halüsinasyonlara (sanrılar) yol açıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CNN Türk'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci İsmet Özçelik, "ABD eğer Çin'e yaptırım uygularsa, Çin de ben mal satmıyorum derse ABD'de sanayi durur. ABD'deki ekonominin yavaşlaması ABD'yi tedirgin ediyor. Çin dünyanın en büyük ithalaçsıdır aynı zamanda. Ben ABD'nin Çin'e gevşek davrandığını düşünmüyorum. NATO'yu bile Asya'ya kaydırmaya çalışıyor. Pakistan'da İmran Han'a yapılanlar ortada. İmran Han'ı iktidardan bir kumpasla düşürdüler. Tayvan krizini hatırlayın ha oldu ha olacak diye. Bu manzara ABD açısından çok hoş değil, ekonomideki büyüklüklere baktığımız zaman Çin ekonomisi ABD'yi geçmiş durumda, BRICSülkelerinin toplam ekonomik büyüklüğü G7 ülkelerini geçmiş durumda." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23