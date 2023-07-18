ABD Hazine Bakanı eğilmeye doyamadı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Çin'de Başbakan yardımcısının önünde 3 kez eğilmesi gündem oldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in bu ayın başında Pekin'e yaptığı gezi çok konuşuldu. Yellen'in Çin ziyaretinde Çinli başbakan yardımcısının önünde 3 kez eğilmesi ABD basınında çok konuşuldu.

Kaynaklar, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın toplantıdan üç gece önce akşam yemeğinde dört porsiyon halüsinojenik mantar sipariş ettiğini söylüyor.

ABD basınında bakan Yellen'ın Çinli bürokrat karşısında 3 kez eğilmesinden halüsinojenik mantarların sorumlu olabileceğini iddia ediliyor.

Bu mantarlar tüketilmelerinin ardından esneme, konsantrasyon bozukluğu, kalp atışlarının hızlanması, görsel ve işitsel halüsinasyonlara (sanrılar) yol açıyor.

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CNN Türk'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci İsmet Özçelik, "ABD eğer Çin'e yaptırım uygularsa, Çin de ben mal satmıyorum derse ABD'de sanayi durur. ABD'deki ekonominin yavaşlaması ABD'yi tedirgin ediyor. Çin dünyanın en büyük ithalaçsıdır aynı zamanda. Ben ABD'nin Çin'e gevşek davrandığını düşünmüyorum. NATO'yu bile Asya'ya kaydırmaya çalışıyor. Pakistan'da İmran Han'a yapılanlar ortada. İmran Han'ı iktidardan bir kumpasla düşürdüler. Tayvan krizini hatırlayın ha oldu ha olacak diye. Bu manzara ABD açısından çok hoş değil, ekonomideki büyüklüklere baktığımız zaman Çin ekonomisi ABD'yi geçmiş durumda, BRICSülkelerinin toplam ekonomik büyüklüğü G7 ülkelerini geçmiş durumda." dedi.