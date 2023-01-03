ABD havadan silahları kilitledi! Türkiye'nin bu adımı çok ama çok önemli

Gazeteci İsmet Özçelik, eski Tümgeneral Turhan Olcaytu'dan aldığı bilgilerle ABD'nin Körfez Savaşı esnasında Irak'a oynadığı oyunu canlı yayında açıkladı.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Ne oluyor?' programına dün akşam Gazeteci Özay Şendir, Gazeteci İsmet Özçelik, emekli kurmay Albay Eray Güçlüer ve Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş konuk oldu. Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve Türkiye'nin yerli savunma sanayindeki ilerleyişinin konuşulduğu programda, İsmet Özçelik Körfez Savaşı esnasında yaşanan bir olayı gündeme getirdi.

ABD silahları havadan kilitledi

Haber7'de yer alan habere göre, Özçelik, 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra eski Tümgeneral Turhan Olcaytu'nun kendisine anlattığı enteresan bir olayı izleyicilerle paylaştı. Yerli savunma sanayinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Özçelik, İran-Irak savaşı esnasında ABD'nin Irak'a çok sayıda gelişmiş silah sattığını söyledi. Özçelik, daha sonra ABD'nin, Irak'ı Kuveyt'i işgale teşvik edip Irak'a düzenlediği harekat esnasında da Irak'a verdiği silahları havadan kilitlediğini ve hepsini kullanılamaz hale getirdiğini anlattı.

Böylece milyarlarca dolarlık silahların demir yığını haline geldiğini söyleyen Özçelik, bu yaşanan olay sonrası TSK'nın aldığı bir kararla ASELSAN gibi ve diğer savunma sanayi şirketleri gibi markaların desteklendiğini belirtti.