  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD hava kuvvetleri görüntülendi! Çin'in UFO'su
Gündem

ABD hava kuvvetleri görüntülendi! Çin'in UFO'su

ABD karasal hava sahasında tespit edilen Çin'in yüksek irtifa gözetleme balonu, Hava kuvvetleri U-2 pilotu tarafından fotoğraflandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 09:17:00 -
ABD hava kuvvetleri görüntülendi! Çin'in UFO'su

Son dönemde dünya gündemine oturan Çin balonlarından biri, ABD ordusunun en özel uçağı olan U-2’nin kokpitinden görüntülendi.

U-2 Dragon Lady uçağının pilotu Çin balonu ile selfie çekerken, balonun üzerinde ise U-2’nin gölgesinin yer alması dikkat çekti.

ABD ordusunun Çin balonlarını takip için ilk olarak yüksek irtifa gözlem uçağı olan U-2’leri görevlendirdiği bu kare ile ortaya çıkarken, balon takibinde 1960’lı yıllardan beri çok kritik görevlerde kullanılan bu uçağın önemini tekrardan ortaya koydu.

U-2’nin Çin balonu ile selfiesi Dragon Lady Today isimli portalda yayınlandı.

Fotoğrafın yayınlandığı haberde U-2’nin 1950’li yıllarda CIA öncülüğünde başlatılan proje ile geliştirilmeye başlandığı ve soğuk savaş yıllarında Sovyetler Birliği topraklarını gözetlemek için gökyüzüne çıktığına vurgu yapıldı.

ABD ordusunun hala U-2’leri kritik görevler için kullanmaya devam ettiği ancak son dönemde U-2 pilotlarının ABD semalarında çoğalan balonlar nedeniyle alarm durumunda olduğu belirtildi.

ABD'de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın çıktı
ABD'de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın çıktı

Dünya

ABD'de uranyum zenginleştirme tesisinde yangın çıktı

KADEM'in Abdurrahman Dilipak'a ilişkin davasında yeni gelişme!
KADEM'in Abdurrahman Dilipak'a ilişkin davasında yeni gelişme!

Gündem

KADEM'in Abdurrahman Dilipak'a ilişkin davasında yeni gelişme!

ABD'den İsrail ordusu açıklaması: Kaygılıyız
ABD'den İsrail ordusu açıklaması: Kaygılıyız

Dünya

ABD'den İsrail ordusu açıklaması: Kaygılıyız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23