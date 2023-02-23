ABD hava kuvvetleri görüntülendi! Çin'in UFO'su

Son dönemde dünya gündemine oturan Çin balonlarından biri, ABD ordusunun en özel uçağı olan U-2’nin kokpitinden görüntülendi.

U-2 Dragon Lady uçağının pilotu Çin balonu ile selfie çekerken, balonun üzerinde ise U-2’nin gölgesinin yer alması dikkat çekti.

ABD ordusunun Çin balonlarını takip için ilk olarak yüksek irtifa gözlem uçağı olan U-2’leri görevlendirdiği bu kare ile ortaya çıkarken, balon takibinde 1960’lı yıllardan beri çok kritik görevlerde kullanılan bu uçağın önemini tekrardan ortaya koydu.

U-2’nin Çin balonu ile selfiesi Dragon Lady Today isimli portalda yayınlandı.

Fotoğrafın yayınlandığı haberde U-2’nin 1950’li yıllarda CIA öncülüğünde başlatılan proje ile geliştirilmeye başlandığı ve soğuk savaş yıllarında Sovyetler Birliği topraklarını gözetlemek için gökyüzüne çıktığına vurgu yapıldı.

ABD ordusunun hala U-2’leri kritik görevler için kullanmaya devam ettiği ancak son dönemde U-2 pilotlarının ABD semalarında çoğalan balonlar nedeniyle alarm durumunda olduğu belirtildi.