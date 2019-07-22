'ABD hasmane tutum sergilerse karşı adımlar atarız' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35'lerin verilmemesi halinde, Türkiye'nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız." "İdlib'deki saldırıları durdurma sorumluluğu Rusya'nındır" İdlib'deki saldırılara da değinen Çavuşoğlu, "Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır." diye konuştu.

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