'ABD hasmane tutum sergilerse karşı adımlar atarız'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız." dedi.22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35'lerin verilmemesi halinde, Türkiye'nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız."
"İdlib'deki saldırıları durdurma sorumluluğu Rusya'nındır"
İdlib'deki saldırılara da değinen Çavuşoğlu, "Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır." diye konuştu.
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