ABD halkı gerçeği görmeye başladı... İsrail'e destek eridi, Filistin'e destek tavan yaptı!

Amerikan halkının İsrail'e olan bakış açısı değişmeye başladı. Gallup'ın son yaptığı ve dün yayımladığı ankete göre, Amerikalıların İsrail'e desteği hızla düşerken, Filistin'e verdikleri destek ise rekor seviyeye ulaştı. Anket, ABD seçmenlerin Filistin ile yaşanan çatışmada İsrail'e verdiği desteğin son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini ortaya koydu.

Halk, İsrail'in ABD siyasetine karıştığını biliyor

Dünyada büyük desteği veren ülke halkları arasında gelen ABD halkı, İsrai'in ABD siyasetine müdahale ettiğini inanıyor ve son günlerde ülkedeki anti-Semitik tartışmalardan da rahatsız olduğunu gizlemiyor.

İsrail'e verilen destek 2009'dan bu yana en düşük seviyede

Gallup'un dün yayımladığı anket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) seçmenlerin Filistin ile yaşanan çatışmada İsrail'e verdiği desteğin son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini ortaya koydu. Gallup'un 'dünya olayları araştırmasına' göre geçen yıla oranla Demokratların İsrail'e verdiği destek yüzde 6 Cumhuriyetçilerin verdiği destek ise yüzde 13 puan düşüş gösterdi.Araştırmaya göre Amerikan vatandaşlarının Filistin ile yaşanan çatışmada İsrail'e verdiği destek bu yıl 5 puan düşerek yüzde 59'a indi.Bu oran Amerikalıların İsrail'e verdiği desteğin son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.Amerikalıların Filistin'e verdiği destek ise rekor bir şekilde artarak yüzde 21'e çıktı.