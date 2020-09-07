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Aktüel ABD halkı, başkanlık tartışmalarında Trump'ın Biden'ı yeneceğini düşünüyor
Aktüel

ABD halkı, başkanlık tartışmalarında Trump'ın Biden'ı yeneceğini düşünüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:31:14 -
ABD halkı, başkanlık tartışmalarında Trump'ın Biden'ı yeneceğini düşünüyor

WASHINGTON (AA) - ABD’de yapılan bir ankette katılımcıların çoğunluğu, mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın, rakibi eski Başkan Yardımcısı Demokrat Joe Biden’ı başkanlık seçimi tartışmalarında yeneceğini düşünüyor.

ABD'de gözler, Trump ile Biden arasında yapılacak münazaralara çevrildi.

USA Today Gazetesi ile Suffolk Üniversitesinin ortaklaşa yaptığı ankette, Trump ile Biden arasında yapılacak münazaralara ilişkin kamuoyunun nabzı tutuldu.

Ankete katılan kayıtlı seçmenlerin yüzde 47’si Trump’ın, yüzde 41’i ise Biden’ın daha başarılı olacağını düşündüğünü söyledi.

Geri kalanı ise kararsız ve bağımsız adaylar seçeneğini tercih etti.

Katılımcıların arasındaki bağımsız seçmenlerin de yüzde 47’si Trump’ın münazaralarda daha başarılı olacağını düşündüklerini belirtirken, yüzde 37’si ise Biden’ın başarılı olacağını düşündüklerini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 33’ü, ülkedeki siyasi olayların kendilerinde Kasım'daki seçimlerinde Trump’a destek vermeleri konusunda fikir uyandırdığını ifade etti.

İlk münazara 29 Eylül’de Clevland kentinde Fox News televizyonunun ev sahipliğinde yapılacak.

İkinci münazara 15 Ekim’de CSPAN televizyonunun ev sahipliğinde Miami’de, üçüncü münazara ise 22 Ekim’de Washington Post’un ev sahipliğinde Nashville’de gerçekleştirilecek.

3 Kasım salı günü ise ABD’de başkanlık seçimi yapılacak.

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