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"ABD gerginliği tırmandırarak İran'ı masaya çekmeye çalışıyor"

ABD ve İran arasında yaşanan gerilimi değerlendiren ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “ABD, İran’ı diplomasi masasına çekmek için İran’la olan gerginliği tırmandırmak istiyor.” dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:47
"ABD gerginliği tırmandırarak İran'ı masaya çekmeye çalışıyor"

 Murathan Seyitoğlu  Ankara 

İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda düşürdüklerini iddia ettiği İHA görüntüsü sonrasında ABD Başkanı Trump, köşeye sıkıştı. ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, iki ülke arasındaki gerginliği yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. 

“‘İran, ABD’nin bölgedeki bütün askeri faaliyetlerinden haberdarız’ mesajı veriyor”

Geçtiğimiz günlerde İran’ın ABD’ye ait İHA’yı düşürdüğünü ve enkazını ise sergileyerek teşhir ettiğini hatırlatan Seyfettin Erol, “ İran, ‘ABD’nin bölgedeki bütün askeri faaliyetlerinden haberdarız. İstediğimiz an, istediğimiz yerde ve zamanda Amerikan hedeflerini düşürebiliriz’ mesajını vererek bir gösteri yapmıştı. İran’ın bu hamlesine karşı ABD’den yapılan açıklamayla İran’a cevap verecekleri ifade edilmişti. Hatta bu bağlamda bir askeri operasyonda gündeme gelmişti. Trump, ‘İran’ı vuracaktık, 150 kişinin ölebileceğini öğrenince vazgeçtim.’ demişti.” değerlendirmesinde bulundu. 

“ABD, İran’la olan gerginliği tırmandırmak istiyor”

Trump’ın başkanlığındaki ABD’nin İran’a yönelik eylemleri nedeniyle ciddi bir prestij kaybına uğradığını belirten Seyfettin Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaybedilen prestiji yeniden kazanmak için ABD’nin İran’a bir cevap vermesi gerekiyordu. İran, Basra’da İngiliz ve diğer ülke gemilerine yönelik durdurma tehdidinde bulunmuştu. Böyle bir zamanlama sırasında ABD’nin ‘İran’a ait İHA’yı düşürdüklerine ilişkin çıkışta bulunması manidar. ABD’nin bu tutumu İran’la yaşanan gerginliği tırmandıracağını gösteriyor.”

“ABD, İran’a karşı prestij kaybetmeye devam ediyor”

İran’la ABD arasında ciddi bir psikolojik savaşın sürdüğüne dikkat çeken Seyfettin Erol, “İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İnsansız Hava Aracının (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıklaması oldukça dikkat çekicidir. ABD, İran’a karşı prestij kaybetmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu. 

“ABD, İran’ı diplomasi masasına çekmeye çalışıyor”

İran, kendi kamuoyunu güçlü tutmak için ABD’ye karşı ciddi bir mücadele verdiğini ve sürekli güçlü olduğu mesajını vermek istediğini belirten Seyfettin Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

“İran ve ABD arasında psikolojik savaş tüm hızıyla devam ediyor. Kendi İHA’larının ABD tarafından düşürülmediğine ilişkin İran görüntüleri paylaşırken ABD tarafından herhangi bir görüntü paylaşımının yapılmamış olması da Trump’ın köşeye sıkıştığını gösteriyor. Her iki ülke arasında bir taraftan tehdit dili kullanılırken diğer taraftan diplomasiye açık olduklarına ilişkin mesaj veriyorlar. Bana göre ABD ile İran diplomasi masasına daha yakındır.”   

“İran’la ABD arasında İHA savaşı sürüyor”

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda düşürdüğünü iddia ettiği İran’a ait İnsansız Hava Aracının (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA’nan düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a ait insansız hava aracı İHA’yı düşürdükleri konusunda emin olduklarını iddia etti.   

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:47
  1. Ankara
  2. Hürmüz Boğazı
  3. ABD
  4. İran Devrim Muhafızları Ordusu
  5. İran
  6. ANKASAM
  7. Mehmet Seyfettin Erol

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