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Aktüel ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Kuveytli mevkidaşına Emir Es-Sabah taziyesi
Aktüel

ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Kuveytli mevkidaşına Emir Es-Sabah taziyesi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:29:51 -
ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Kuveytli mevkidaşına Emir Es-Sabah taziyesi

WASHINGTON (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Halid el-Kadir ile yaptığı telefon görüşmesinde Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ileti.

ABD Genelkurmayından yapılan açıklamada, Milley’in, Emir Es-Sabah’ın ABD-Kuveyt ilişkisine önemli bir katkısı olduğuna dikkati çekerek Kuveyt halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

Kuveyt Emiri Es-Sabah salı günü hayatını kaybetmiş, Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu duyurmuştu.

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