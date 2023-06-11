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Dünya ABD Genelkurmay Başkanı tarih verip uyardı: Dünya 'çok ciddi' krizlerle karşı karşıya kalacak
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı tarih verip uyardı: Dünya 'çok ciddi' krizlerle karşı karşıya kalacak

Yeniakit Publisher
2023-06-11 02:50:00 -
ABD Genelkurmay Başkanı tarih verip uyardı: Dünya 'çok ciddi' krizlerle karşı karşıya kalacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Milley, 10 yıl içinde dünyanın 'çok ciddi' krizlerle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ABD'nin uzun bir süre tek süper güç olduğunu, ardından Rusya ve sonra da Çin'in geldiğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, 10 ila 15 yıl içinde dünyanın 'çok ciddi' zorluklar ve krizlerle karşı karşıya kalacağına işaret etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Savunma Üniversitesi mezunlarına yaptığı konuşmada, bugün dünyada Batı'nın iddia ettiği gibi bir değil üç süper güç olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya'nın yanı sıra Çin'in de dünyanın siyasi haritasında yerini aldığına dikkat çeken Milley, "Artık en az üç süper gücün (ABD, Çin ve Rusya) bulunduğu çok kutuplu bir uluslararası ortamda bulunduğumuz giderek daha açık hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ABD'nin uzun bir süre tek süper güç olduğunu, ardından Rusya ve sonra da Çin'in geldiğini belirten Milley, 10 ila 15 yıl içinde dünyanın 'çok ciddi' zorluklar ve krizlerle karşı karşıya kalacağına işaret etti.

Bunun yanında ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki çatışmanın ciddiyetsiz kalacağını dile getiren Milley, "Üç süper güç iki süper güçten çok daha zordur" dedi.
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Milley, "Bazı bölge ülkelerinin kendi bölgelerinde oynadığı rolü artırmaya başlaması ve ön plana çıkması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. İlerleyen dönemde bazıları süper güç statüsü talep edebilecek" diye ekledi.

Kaynak: YeniŞafak

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