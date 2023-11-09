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Dünya ABD Genelkurmay Başkanı siyonist rejime 'taktik' verdi!
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı siyonist rejime 'taktik' verdi!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 16:13:00 -
ABD Genelkurmay Başkanı siyonist rejime 'taktik' verdi!

ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown, uzun bir Gazze Savaşı'nın riskleri konusunda müttefiki siyonist rejime 'akıl' verdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown, uzun bir Gazze Savaşı'nın riskleri konusunda müttefiki siyonist rejime 'akıl' verdi.

Müttefiki siyonist rejime akıl veren ABD'li Brown, Gazze'deki çatışmalara daha hızlı bir çözüm bulunmasının, insanları Filistinli grupların saflarına katılmaya teşvik edebilecek sivil çatışmaları sınırlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Brown, bir aydır devam eden çatışmayla ilgili ilk detaylı açıklamasında, "Bence bu iş ne kadar uzarsa o kadar zorlaşabilir" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Brown açıklamasını sonlandırırken, "İşte bu yüzden zamandan bahsederken, çatışmaları durduracak bir noktaya ne kadar hızlı ulaşabilirseniz, Hamas'ın bir sonraki üyesi olmak isteyen birisine dönüşen sivil nüfus için daha az çekişme yaşarsınız" cümlelerini sarf etti.

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