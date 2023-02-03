ABD Filistin'de üçüncü bir intifadayı engelleme arayışında

ABD'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Filistinli silahlı grupların İsrail'le çatıştığı bölgelerde kendi güvenlik planlarını devreye sokması için Filistin yönetimine baskı uyguladığı belirtiliyor.

Axios'un Amerikan ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramallah yönetimi lideri Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede, Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentlerinde yeniden daha geniş kontrolün sağlanabileceği bir güvenlik planına uyulmasını istedi.

Habere göre ABD'nin bu güvenlik planını sağlamaktaki niyeti, Batı Şeria'da patlamak üzere olan gerilimi dindirerek çatışma ortamını yok etmeye çalışmak ve böylece üçüncü bir intifadanın önüne geçmek olduğu belirtiliyor.

Amerika ve İsrailli yetkililer, çatışmaların artmasının en büyük sebebinin Filistin yönetiminin Batı Şeria'nın kuzeyinde güvenliği sağlayamaması olduğunu belirtiyor.

"Filistin yönetimi Cenin'de kontrolü kaybetti"

Filistin yönetimi, süregelen ekonomik krizle mücadele edememesi, yolsuzluk suçlamaları, Yahudi yerleşimcilerin sayısındaki ve faaliyetlerindeki artış, İsrail'in ilhak planları ve İsrail ordusunun Batı Şeria'da varlığını artırması sebebiyle kentin kuzeyindeki etkinliğini neredeyse kaybetmiş durumda.

Bu durum ise özellikle Cenin'de ve bu bölgedeki mülteci kampında Filistin yönetiminin etkisini kaybetmesine yol açarken Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) ve Filistin İslami Cihad Hareketi gibi grupların bölgede nüfuzunu yaymasıyla sonuçlandı.

Filistinli silahlı grupların yanı sıra mevcut Filistin yönetimini eleştiren El Fetih üyeleri de bölgede etkinliğini artırmış durumda. Halihazırda Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinden de zaman zaman İsrail güçlerine yönelik silahlı saldırılar gözlemleniyor.

Filistin yönetimi Nablus'ta daha fazla kontrole sahip olsa da, herhangi bir yapıya bağlılığı bulunmayan Filistinli silahlı yapılanmalar, bölgede tutunacak bir zemin buldu ve Filistinli gençler de bu yapılanmalara katılımı artırdı.

ABD ise Filistinli silahlı grupların daha fazla Batı Şeria'da popüler hale gelmesinden endişeli olması nedeniyle Filistin yönetiminin bu bölgede güvenliği ve kontrolü sağlayarak çatışmaları dindirmeyi amaçlıyor.

ABD'nin söz konusu planına göre Filistin yönetiminin Nablus'tan sonra özellikle Cenin'de kontrolü yeniden sağlaması hedefleniyor.

Geçen haftalarda Filistin yönetimine ve İsrail'e sunulan planda ayrıca Filistinli silahlı gruplara karşı koyacak Filistin yönetimine bağlı özel bir kuvvetin de eğitilmesine dair bir madde yer alıyor.

Kaynak: Mepa News