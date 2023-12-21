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Gündem ABD eski kongre üyesinden skandal sözler! Gazze'nin sona ermesinin zamanı geldi!
Gündem

ABD eski kongre üyesinden skandal sözler! Gazze'nin sona ermesinin zamanı geldi!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 14:00:00 -
ABD eski kongre üyesinden skandal sözler! Gazze'nin sona ermesinin zamanı geldi!

Kana susamış eski ABD Kongre üyesi ve şu anki Regent Üniversitesi Dekanı Michele Bachmann, Gazze'de etnik temizlik çağrısında bulundu. Michele Bachmann konuşmasında "Gazze'nin bitme zamanı geldi. Orada yaşayan 2 milyon insan akıllı suikastçılar. Bunların o topraklardan temizlenmesi gerekiyor. O toprakların milli parka dönüştürülmesi gerekiyor." Dedi.

Eski ABD Kongre üyesi Michele Bachmann skandal bir çağrıda bulundu, Gazze'de etnik temizlik çığırtkanlığı yaptı. Bachmann, ''Gazze'nin sona ermesinin zamanı geldi. Orada yaşayan 2 milyon insanın her biri suikastçi. Onların o topraklardan temizlenmesi gerekiyor, o toprakların milli parka dönüştürülmesi gerekiyor.'' şeklinde tehditkar ifadeler sarfetti.

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