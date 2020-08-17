ABD, Esed rejimini vurdu: Ölü ve yaralılar var

Suriye’de ateşkes sürerken Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD helikopterleri, Suriye’yi Rusya ve İran ile yerle bir eden Esed rejimine ait hedefleri vurdu.

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Kamışlı’da Esed’e ait noktaların ABD güçleri tarafından vurulduğu öğrenildi. Saldırıda 1 asker ölürken 2 askerinde yaralandığı belirtildi.

Suriye’de Rusya ile karşı karşıya gelen ABD, bu kez Esed güçleri ile kriz yaşadı. Yaşanan gelişme sonrası ABD askerleri, rejim güçlerini vurdu. Bölgede yaşanan krizin ABD askerlerinin terör örgütü YPG’ye destek vermesinden kaynaklı yaşandığı tahmin ediliyor.

Resmi ajanslara dayandırılan haberde, Esed güçlerinin yaşanan gelişme sonrası harekete geçtiği belirtildi.