ABD, Ensarullah'ın gemilerini vurdu
ABD, Yemen'deki Ensarullah hareketinin kontrolündeki bölgelerde bulunan patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.
ABD, Yemen'deki Ensarullah hareketinin kontrolündeki bölgelerde bulunan patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Husilere ait iki patlayıcı yüklü insansız su üstü aracına karşı meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bu araçların bölgedeki ABD Donanmasına ait gemiler ve ticari gemilere yönelik "yakın tehdit" oluşturduğunun belirlendiği söylendi.
Bu eylemlerin seyrüsefer özgürlüğünü koruyacağı iddia edilen açıklamada, saldırıların, uluslararası suları ticari gemiler için daha güvenli hale getireceği vurgulandı.