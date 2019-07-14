ABD Enes Ünal'a vize vermedi! "Nedenini..."

Real Valladolid'in ABD kampı öncesi İspanya'da bürokratik bir kriz çıktı. Kadrodaki tüm futbolcular kamp için ABD vizesi alırken sadece Türk futbolcu Enes Ünal'a vize verilmedi.

Önce vize çıktı, sonra iptal edildi!

Başvurusu önce onaylanan Enes Ünal'ın vizesi daha sonra çıkmadı.

ABD vizesi alamadığı için İspanya'da kalan 22 yaşındaki Milli futbolcu, vize sorununun çözülmesini bekliyor.





İspanyok kulübünden açıklama: Neden verilmediğini anlamış değiliz

Valladolid'den yapılan açıklamada ise vize sorununu çözmeye çalıştıkları belirtildi. İspanyol ekibi, ''Tüm futbolcularımız için başvuru yapmamıza rağmen neden Enes'e vize verilmediğini anlamış değiliz. Sorunu çözmeye çalışıyoruz.'' sözleri kullanıldı.