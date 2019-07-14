0553 313 94 23

ABD Enes Ünal'a vize vermedi! "Nedenini..."

La Liga takımlarından Real Valladolid, kamp için ABD'ye giderken vize alamayan tek futbolcu olan Enes Ünal, İspanya'da kaldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 01:19
ABD Enes Ünal'a vize vermedi! "Nedenini..."

Real Valladolid'in ABD kampı öncesi İspanya'da bürokratik bir kriz çıktı. Kadrodaki tüm futbolcular kamp için ABD vizesi alırken sadece Türk futbolcu Enes Ünal'a vize verilmedi.

Önce vize çıktı, sonra iptal edildi!

Başvurusu önce onaylanan Enes Ünal'ın vizesi daha sonra çıkmadı.

ABD vizesi alamadığı için İspanya'da kalan 22 yaşındaki Milli futbolcu, vize sorununun çözülmesini bekliyor.

İspanyok kulübünden açıklama: Neden verilmediğini anlamış değiliz

Valladolid'den yapılan açıklamada ise vize sorununu çözmeye çalıştıkları belirtildi. İspanyol ekibi, ''Tüm futbolcularımız için başvuru yapmamıza rağmen neden Enes'e vize verilmediğini anlamış değiliz. Sorunu çözmeye çalışıyoruz.'' sözleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 01:19
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’taki kazada ölenlerin sayısı 3’e yükseldi
    1. Sivas’taki kazada ölenlerin sayısı 3’e..
    2. Adana’da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü
    3. Fransa'da Sarı Yelekler'in protestosu..
    4. ABD Enes Ünal'a vize vermedi!..
    5. FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece..
    6. İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan,..
    7. Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60..
    8. Çine’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    9. ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye'..
    10. El feneriyle eve giren 2 hırsız..
    11. Daireden gelen kötü kokular vahşeti..
    12. Tatvan’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    13. "12 Punto TRT Senaryo Günleri"..
    14. Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 3’ü..
    15. ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki..
    16. Gaziantep'te trafik kazası: 11 yaralı
    17. İzmir’de Nil İpek rüzgarı
    18. Iraklılar hükmet karşıtı kitlesel..
    19. Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu:..
    20. Nazilli’de traktörün altında kalan..
    21. Hakkari'de baraj gölünde 3 çocuk..
    22. Federica Mogherini Irak'ta..
    23. Malatya'da motosiklet devrildi: 3 yaralı
    24. Kanada'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    25. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2019
    27. Ekmeği ucuz satan fırıncıyı mahkemeye..
    28. Komşusunun eşeğini keserle yaraladığı..
    29. Sudan'da taraflar arasındaki toplantı..
    30. "Cumhurbaşkanımızın sesi bize güç verdi"
    Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
    Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!
    İmamoğlu'nun "beğendiği" şarkıcı Gökhan Özoğuz 15 Temmuz afişlerini hedef aldı!
    Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun
    Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan sözler: İlk kez benden alkış alıyorsun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    Muğla'daki yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi