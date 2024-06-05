ABD elektrikli otomobile yüzde 100 vergi getiriyor

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Çin menşeli elektrikli araçlara (EV) uygulanan ithalat vergilerinin planlandığı gibi Ağustos ayında dört katına çıkarılarak %100'ün üzerine çıkarılmasının ABD otomobil sektörünün sağlığı açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

"BU KONUDA SERT OLMALIYIZ"

Granholm, "Bu endüstriye burada ihtiyacımız var. Eğer bunu yapmazsak, güneş panellerinde olduğu gibi tüm sektörü Çin'e bırakmış oluruz. Çin'in planı sanayi politikası çok agresif ve biz hiçbir şey yapmamıştık ve şimdi bu konuda bir şeyler yapıyoruz. Bir üretim omurgasına sahip olmak istiyoruz. Bu konuda sert olmalıyız" dedi.

ABD'li otomobil üreticilerinin "fiyatları düşürmeye devam etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını" söyleyen Granholm, düşük fiyatlı Çinli elektrikli araçların ABD dışında tutulmasının Amerikalı otomobil üreticilerini fiyatları düşürmekten caydıracağı yönündeki öneriyi reddetti.