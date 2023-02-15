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Teknoloji ABD düzenleyicisi Binance'in stablecoin üretimini durdurmasını istedi
Teknoloji

ABD düzenleyicisi Binance'in stablecoin üretimini durdurmasını istedi

ABD düzenleyicisi NYDFS tarafından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e sabit kripto para BUSD basımını durdurma emri verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 14:22:00 -
ABD düzenleyicisi Binance'in stablecoin üretimini durdurmasını istedi

Bir blockchain şirketi olan Paxos, New York Eyaleti Mali Hizmetler Departmanı (NYDFS) tarafından ABD dolarına sabitlenmiş Binance markalı bir stablecoin olan BUSD'yi çıkarmayı durdurma talimatı aldığını duyurdu.

Firma yaptığı açıklamada, 21 Şubat'ta token çıkarmayı durduracağını söyledi. Halihazırda dolaşımda olanların ABD doları rezervleriyle bire bir "desteklendiğini ve her zaman destekleneceğini" de sözlerine ekledi.

Paxos, müşterilerine BUSD'lerini Şubat 2024'e kadar kullanabileceklerini ve fonları ABD doları cinsinden kullanma veya token'larını şirket tarafından çıkarılan başka bir stablecoin olan Pax Dollar'a dönüştürme seçenekleriyle kullanabileceklerini bildirdi.

Paxos ayrıca dünyanın en büyük kripto borsası Binance ile “ilişkisini sonlandıracağını” da açıklaı. Neden BUSD ihraç etmeyi durdurma emri verdiğine dair ayrıntı vermeyen NYDFS CNN'e yaptığı açıklamada, hamlenin "Paxos'un Binance ile olan ilişkisini denetlemesiyle ilgili çözülmemiş birkaç sorunun sonucu" olduğunu söyledi.

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