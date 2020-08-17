ABD duyurdu: Sondaja açıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hükümeti, Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağını (ANWR) petrol ve gaz sondajına açacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı David Bernhardt tarafından bugün imza atılan belge ile beraber Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağını'nın okyanus kıyı şeridini oluşturan 1,56 milyon dönümlük alanda petrol ve gaz aramak için sondaj yapılması kararı onaylanmış oldu.

Bakan David Bernhardt gazetecilere yaptığı açıklamada bu petrol ve gaz programının binlerce yeni iş imkanı ve on milyarlarca dolar gelir kaynağı oluşturabileceğini ifade etti.

Düşünce kuruluşundan ABD İçişleri Bakanlığının kararına tepki

Batı Öncelikleri Merkezi isimli düşünce kuruluşunun Direktörü Jennifer Rokala ise İçişleri Bakanlığının kararına yaptığı yazılı açıklama ile tepkisini gösterdi.

"İklim değişikliği karşısında aptalca bir girişim ve vahşi hayata zarar verecek"

Jennifer Rokala, bu planın sadece geyiklere, kutup ayılarına ve diğer vahşi hayata zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda hızla ilerleyen iklim değişikliği karşısında aptalca bir girişim olacağını ifade etti.

Birçok hayvan türü yaşıyor

Bütünü 19,3 milyon dönümden oluşan sığınakta boz ayı, kutup ayısı, gri kurt, ren geyiği ile kutup tilkileri gibi hayvan türleri yaşadığı belirtiliyor.

Sondajın bölgede karibu türü geyikleri avlayan ve Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı topraklarını 'kutsal' kabul eden yerli Gwich'in halkı üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiler konusunda da bir süredir endişeler dile getiriliyor.