ABD duyurdu: Böyle bir plan yok

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamasını kaldırma planının olmadığını açıkladı.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine "Başkan Trump, bu ülkelerdeki virüs verilerini takip ediyor ve şu anda seyahat kısıtlamalarını kaldırma gibi bir planı yok. Ancak bu, günün sonunda, Trump'ın verilere ve Amerikan halkının sağlığına göre vereceği bir karar." dedi.

Sözcü McEnany, ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili bir soru üzerine "Trump kesinlikle antifaşist. Ancak Trump aynı zamanda hukuksuzluğa ve anarşiye de karşı. Trump, sokaklarımızda yaşananlara karşı." yanıtını verdi.

Bir gazeteci Trump'ın, kabinesindeki birçok isimle yollarını ayırdığını ve bu kişilere birçok olumsuz cümle sarf ettiğini anımsatarak, "Trump neden böyle kişileri yönetime almaya devam ediyor?" sorusunu sordu.

McEnany ise "Trump, yönetiminde dengeleyici bakış açılarını seviyor. Bu sabah kendisiyle (Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton hakkında konuştum ve 'Benim tam tersim düşünen insanları görmek istiyorum' dedi. Başkan Abraham Lincoln'ün yönetiminde gördüğümüz gibi Trump da kendi yönetiminde bir rakip ekip olmasını seviyor." değerlendirmesinde bulundu.