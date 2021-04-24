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Dünya ABD duyurdu: B-52H uçakları konuşlandırdık
Dünya

ABD duyurdu: B-52H uçakları konuşlandırdık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinde bölgede güvenliği sağlamak üzere iki B-52 bombardıman uçağının Katar'ın El Udeyd Hava Üssü'ne vardığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:02:00 -
ABD duyurdu: B-52H uçakları konuşlandırdık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinde bölgede güvenliği sağlamak üzere iki B-52 bombardıman uçağının Katar'ın El Udeyd Hava Üssü'ne vardığını duyurdu.

ABD 1 Mayıs'ta başlayacak Afganistan'dan çekilme sürecine dönük güvenlik önlemlerini artırdı.

Ekipmanların çekilmeye başladığı bildirilirken, CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Nevada Minot Hava Üssü 5'inci Bombardıman Filosundan iki B-52H Stratofortress tipi uçak 23 Nisan'da Katar'ın El Udeyd Hava Üssü'ne ulaştı." denildi.

Bu uçakların Afganistan'dan çekilme harekatına güvenlik sağlama amacıyla bölgeye konuşlandırıldığı söylenilen açıklamada, "Bombardıman uçaklarına 5. Bombardıman Filosundan havacı askerler eşlik edecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin güvenlik ve düzenli bir şekilde icra edilmesini sağlamak için gerekli kuvvet koruma kabiliyetlerini sağlayacaktır." denildi.

ABD'nin bölgeye bir uçak gemisi de sevk ettiği bildirildi.

ABD, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski Başkan Donald Trump görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti fakat 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve daha sonra 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını belirtmişti.

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