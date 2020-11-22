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Dünya ABD duyurdu: Anlaşmadan çekildik
Dünya

ABD duyurdu: Anlaşmadan çekildik

ABD, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan bugün itibariyle çekildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:13:00 -
ABD duyurdu: Anlaşmadan çekildik

ABD yönetimi, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan bugün itibariyle çekildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, yazılı açıklamada bulundu.

Brown, açıklamasında, Donald Trump yönetiminin 22 Mayıs 2020 tarihinde aldığı çekilme kararını anımsatarak, "Kararın uygulamaya girmesi için gereken 6 aylık zaman diliminin dolmasıyla ABD'nin, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme işlemi, 22 Kasım 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir. ABD, artık anlaşmanın tarafı değildir" dedi.

Trump, 22 Mayıs'ta yaptığı duyuruda, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini bildirmişti.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacı ile silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

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Yorumlar

deniz

DÜNYA GELİRİNİN % 50 SİNE SAHİPTİ BİR ZAMANLAR ŞİMDİ % 20 LERİN ALTINA İNDİ ABD ERİYORSUN GÜCÜN YOK ARTIK 
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