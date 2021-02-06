ABD, dünyadaki sapkınları korumaya alıyor

Levent Sonat

Türkiye’deki Boğaziçi fitnesini büyütmek için dört bir koldan saldırıya geçen ve provokatörlere destek veren Amerika, tüm dünyadaki sapkınları korumaya alıyor.

Yönetiminde bir çok gay, lezbiyen ve transseksüel isme yer veren ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, eşcinselleri koruma altına almak için yeni bir adım attı. Biden, LGBTQİ bireylerin haklarının uluslararası çapta korunması adı altında, ekonomik yaptırımlar içeren bir muhtıra imzaladı.

2011’de Biden başkan yardımcısıyken hazırlanan LGBTİ direktiftin genişletildiği yeni metinde, “Kim olursa olsun veya kimi severse sevsin, her birey saygı ve onurlu muamele görme ve korkmadan yaşama hakkına sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik yaptırımları değerlendirin

Amerikalı lider imzaladığı muhtırayla, ABD’nin dış misyonlarından bulundukları ülkedeki lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseksüel karşıtı politikalarla daha sıkı mücadele etmelerini istedi. Uluslararası ajansların haberine göre Biden ayrıca, diğer ülkelerdeki LGBTQİ toplumuna karşı şiddet ve ayrımcılık hususunun, insan haklarına ilişkin yıllık raporlarda yer alması içi Dışişleri Bakanlığına direktif verdi.

Muhtırada, cinsel kimliklerinden dolayı mülteci konumuna düşenlerin diğer mülteciler gibi eşit haklara sahip olması için daha fazla çaba sarf edilmesi, bu kişilere koruma sağlamak için mülteci yerleştirme programlarının hızlandırılması ve görevlilerin eğitilmesi tavsiye edildi.

Biden, yetkili mercilerden LGBTQİ haklarını ihlal eden hükümetlere karşı ekonomik yaptırım veya vize kısıtlaması gibi tüm diplomatik araçları göz önünde bulundurmalarını istedi.

Amaç, doğu ülkelerindeki aile kavramını yıkmak

Yozlaşan batı toplumu gibi doğu ülkelerindeki aile kavramını da yok etmek ve bunun neticesinde bu ülkelere daha kolay nufüz etmek amacı taşıyan Joe Biden’in “sapkınları koruma” muhtırası, ABD’nin tüm dış temsilciliklerine acil koduyla gönderildi. ABD artık resmen LGBTİ’nin avukatlığını yapacak.