ABD dökülüyor! ABD sağlıktan sonra istihdamda da sınıfta kaldı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunun Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Türkiye’nin de süreçten etkilendiğini belirterek şunları dile getirdi:

Dünya tel tel döküldü

Koronovirüs ile mücadelede sağlık sisteminde gösterdiği başarı ile dünya devletlerine örnek olan Türkiye, istihdam ve üretim alanında işçiye ve işverene verdiği destekle de göz dolduruyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde üretim sektörü tamamen durma noktasına geldiği için birçok ülke ekonomik darboğaza girmeye başladı. Salgından dolayı önce sağlık sistemi çöken ABD’de şimdi de işsizlikle boğuşmaya başladı. Salgının görüldüğü ilk günden bu yana sözde dünyanın süper gücü olan ABD’de 33 milyon insanın işsizlikle boğuşmaya başladı. Gerekli tedbirleri ivedilikle alan, işçi ve işverene destek çıkan Türkiye’de ise, bugüne kadar 300 binden fazla firma 3 milyondan fazla çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptı.

Türkiye doğru adımlar attı

“Özellikle turizm sektörü, ulaşım sektörü, eğlence sektörü, alışveriş merkezleri, inşaat sektörü tamamen durdu diyebiliriz. Dolayısıyla pandemi süreci hem dünyayı hem de bizi etkiledi. Buna bağlı olarak bizim de birçok vatandaşımız ve işverenin sıkıntıya düşmesi söz konusuydu. Ancak hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hızlıca ekonomik paketler açıkladı. O da yetmedi ikinci bir paket daha açıklandı. Bu paketlerin içerisinde en önemli olan ise kısa çalışma ödeneği verilecek olmasıdır. Kısa çalışma ödeneği ile ücretlerinin yüzde 50’si yüzde 60 verilerek destek olunuyor. Ayrıca ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız için de bin 177 lira destek veriliyor. Bu paketler Türkiye’nin salgından sonra daha hızlı toparlanması ve üretime kaldığı yerden devam etmesi için alınan doğru bir karardır. Devletimiz verdiği desteklerle hem çalışanları hem de işverenleri rahatlatmıştır. Adımlar doğrudur.”