  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Dışişleri'nden flaş açıklama: "Öfkeliyiz!"
Dünya

ABD Dışişleri'nden flaş açıklama: "Öfkeliyiz!"

Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen roketli saldırıya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Anthony J. Blink'in açıklamasında "Öfkeliyiz" mesajı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 11:45:00 -
ABD Dışişleri'nden flaş açıklama: "Öfkeliyiz!"

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Irak'ın Erbil kentinde, ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanı bölgesine düzenlenen füzeli saldırıyla ilgili 'öfkeliyiz' açıklaması yaptı.

Blinken adına bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“IKBY bölgesine yapılan bugünkü füzeli saldırıdan dolayı öfkeleyiz. İlk bilgiler, saldırıların bir sivil müteahhidi öldürdüğünü, bir Amerikan servis üyesi ve birkaç Amerikalı müteahhit de dahil olmak üzere koalisyonun birkaç üyesinin yaraladığını gösteriyor. Bu saldırıda hayatını kaybeden sivil müteahhidin sevdiklerine, bu acımasız şiddet olaylarına maruz kalan masum Irak halkına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Olayı görüşmek, sorumluları soruşturma ve sorumlu tutma yönündeki tüm çabalara desteğimizi taahhüt etmek için IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye ulaştım.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatan Sever

Abede yine bir yerleri dizayn etmeye çalışıyor, o bölgede herkes abedenin adamı kim onlara operasyon yapacak, abede bölgede herkesin tuvalet kaydını tuvalette kullandığı kağıdın kaydini tutuyor zaten.Onlarin bilgisi dışında kimse Bir şey yapamaz. İran'a müdahale için malzeme biriktiriyorlar demedi demeyin
  • Yanıtla

567

allahımdan dilerim abdde yanardağlar patlar inşallah amin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Trump'ın ardından yeğen Kenedy'nin hesabının fişi çekildi! Türk 'Mason' isim 'Yaşama şansı vermeyeceğiz' demişti
Dünya

Trump'ın ardından yeğen Kenedy'nin hesabının fişi çekildi! Türk 'Mason' isim 'Yaşama şansı vermeyeceğiz' demişti

Instagram, ABD'nin 35. başkanının John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr.'ın hesabını aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı için kapattı...
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak
Gündem

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Meteoroloji, çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarı yaptı. Bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek, Orta Karadeniz, Akdeni..
Yine sınıfta kaldı... Mücadele yerine topu vatandaşa attı: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar' çağrısı!
Gündem

Yine sınıfta kaldı... Mücadele yerine topu vatandaşa attı: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar' çağrısı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı uyarısının günler önce yapılmasına rağmen karla mücadelede ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay