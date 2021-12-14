ABD Dışişleri, İsrailli Bakan ile görüşmesinde yasa dışı 'yerleşimci şiddetini' gündeme getirdi

İsrail'deki polis gücünden sorumlu Barlev, İsrail'de Nuland ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında ABD'li yetkilinin başka konular arasında "yerleşimci şiddeti, bölgesel gerilimin azaltılması ve Filistin yönetiminin güçlendirilmesi" başlıklarına ilgi gösterdiğini aktardı.

Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere İsrail'de daha fazla çalışma izni verilmesinin bölgesel gerilimi düşürmek için anahtar olduğunu savunan Barlev, Gazze'nin dışında bir ortak endüstriyel alan kurulması gibi projelere ABD desteğinin katkısının büyük olacağını aktardığı bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland

ABD yönetimi, yasa dışı Yahudilerin eylemlerine yorum getirmekten kaçınırken ekimde Batı Şeria'daki el-Halil kentindeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırısını kınayan açıklama yayımlamıştı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem, raporunda İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria topraklarında 2 milyon dönümden büyük bir alanda inşa ettiği 280'den fazla yerleşim yerinde 440 bin kadar yasa dışı Yahudi yerleşimcinin yaşadığı bilgisini paylaştı.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin, ele geçirmek istedikleri topraklardaki Filistinli nüfusa yönelik, "fiziksel şiddet, taş atma, tehdit etme, tarlalarını yakma, ağaçlarına ve ürünlerine zarar verme, mahsullerini çalma, gerçek mermilerle ateş açma, evlerini, arabalarını tahrip etme, nadiren de cinayete varan" şiddet yollarına başvurduğuna raporda işaret edildi.

İsrail askerlerinin, Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere müdahale yetkileri olmalarına rağmen bu saldırılara göz yumdukları, bölgeden uzaklaştırmak için Filistinlilere karşı şiddete başvurduğu kaydedildi.

B'tselem, yılbaşından eylüle kadar 251'i Filistinli çiftçilere olmak üzere 451 yasa dışı yerleşimci saldırısını kaydettiğini açıklamıştı.