  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu

Resmen katliam yapıyor! Selvi: Mavi Marmara bir milattı Aksa Tufanı ise yeni milat olacak

Siyonist/Haçlı ittifakına karşı bugün İslam aleminin birlik olma vakti... Ümmet Selahaddin Eyyubi'sini arıyor

İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık

Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi

26 Ekim dikkat çeken son tarih: Merkez Bankası'dan faiz kararlarına yönelik merakla beklenen açıklama

ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama

Hamas tarafından kaçırılan anne-kız serbest bırakıldı! Ülkenin devlet başkanı Katar'a teşekkür etti
Gündem ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Irak talimatı!
Gündem

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Irak talimatı!

Yeniakit Publisher
2023-10-22 20:39:00 -
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Irak talimatı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda görevli personele ve ailelerine ülkeden ayrılması yönünde talimat verdi.

İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş bir adım geldi.

ABD vatandaşları Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.

'Ülkeden ayrılın'

Açıklamada, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklıklar ve Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle söz konusu seyahat uyarısının yayınlandığı ifade edildi.

Öte yandan ABD personeline ve çıkarlarına yönelik artan güvenlik tehditleri gerekçe gösterilerek Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda görevli kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verildi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin istifa eden yetkilisinden olay İsrail itirafları! Sistem işlemiyor
ABD'nin istifa eden yetkilisinden olay İsrail itirafları! Sistem işlemiyor

Gündem

ABD'nin istifa eden yetkilisinden olay İsrail itirafları! Sistem işlemiyor

ABD savaş uçağı ortalığı karıştırdı! Kuzey Kore: Savaş halindeyiz
ABD savaş uçağı ortalığı karıştırdı! Kuzey Kore: Savaş halindeyiz

Dünya

ABD savaş uçağı ortalığı karıştırdı! Kuzey Kore: Savaş halindeyiz

Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li Raanan'ın babası konuştu: Küçük bir çizikten başka bir şey yok
Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li Raanan'ın babası konuştu: Küçük bir çizikten başka bir şey yok

Dünya

Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li Raanan'ın babası konuştu: Küçük bir çizikten başka bir şey yok

ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama
ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama

Gündem

ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23