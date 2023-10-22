ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Irak talimatı!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda görevli personele ve ailelerine ülkeden ayrılması yönünde talimat verdi.
İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş bir adım geldi.
ABD vatandaşları Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.
'Ülkeden ayrılın'
Açıklamada, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklıklar ve Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle söz konusu seyahat uyarısının yayınlandığı ifade edildi.
Öte yandan ABD personeline ve çıkarlarına yönelik artan güvenlik tehditleri gerekçe gösterilerek Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda görevli kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verildi.
Dünya
Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li Raanan'ın babası konuştu: Küçük bir çizikten başka bir şey yok