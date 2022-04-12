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Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin yönetiminin başlattığı Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Şanghay'daki zorunlu olmayan Dışişleri personelinin şehri terk etmesi talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 09:11:00 -
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi

Bakanlığın Çin ile ilgili yayımladığı seyahat uyarısında, "Yerel yasaların keyfi olarak uygulanması ve Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahati yeniden gözden geçirin." ifadesine yer verildi.

Uyarıda, Hong Kong, Jilin ve Şanghay eyaletlerinde “ebeveynleri çocuklarından ayıracak dereceye varan keyfi kısıtlamalara” dikkat çekilerek şöyle denildi:

“11 Nisan 2022'de Bakanlık, Kovid-19 vakalarındaki artış ve Çin'in salgınla ilgili kısıtlamalarının etkisi nedeniyle acil olmayan ABD hükümeti çalışanlarının ve tüm aile üyelerinin Şanghay Başkonsolosluğundan ayrılması talimatını verdi.”

25 milyon nüfuslu Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan karantinadan dolayı insanların evlerinden çıkmasının yasaklandığı ve kentte yiyecek kıtlığı yaşandığı bildirilmişti.

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