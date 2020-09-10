  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ASEAN ülkelerine "Çin'e karşı harekete geçin" mesajı:
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ASEAN ülkelerine "Çin'e karşı harekete geçin" mesajı:

"(Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine karşı) Bence bir adım öteye gidilmeli, yalnızca konuşmak yetmez, eyleme geçmek gerek. Çin Komünist Partisinin bizi ve halklarımızı çiğneyip geçmesine izin vermeyelim. Kendine güveniniz tam olsun, Amerika size yardım edecek bir dost olarak yanınızda olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:11:55 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ASEAN ülkelerine "Çin'e karşı harekete geçin" mesajı:

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığına karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Video konferans aracılığıyla yapılan ASEAN 53. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bakan Pompeo, Çin'in ihtilaflı sulardaki askeri konuşlanmasına yalnızca sözle değil eylemle karşılık verilmesi gerektiğini belirterek bölge ülkelerine "Amerika yanınızda olacak." mesajı verdi.

Çin'in, ASEAN Şartı'nda yer alan demokratik değerlere ve egemenlik, eşitlik ve toprak bütünlüğü gibi ilkelere saygı göstermediğini savunan Pompeo, "Bence bir adım öteye gidilmeli, yalnızca konuşmak yetmez eyleme geçmek gerek. Çin Komünist Partisinin bizi ve halkımızı çiğneyip geçmesine izin vermeyelim. Kendine güveniniz tam olsun, Amerika size yardım edecek bir dost olarak yanınızda olacaktır." dedi.

Pompeo, ABD yönetimin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki resiflerde askeri hava alanları, radar ve füze sistemleri kurmasına yardım eden şirket ve kişiyi yaptırım listesine aldığını hatırlattı.

Güney Çin Denizi'ne kıyısı bulunmayan ABD, bölgede seyrüsefer ve uçuş güvenliğini sağlama gerekçesiyle savaş gemileri ve uçaklarla devriye görevleri ve tatbikatlar yapıyor.

- "Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Su altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti
Gündem

Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti

İmam Hatiplileri hedef alan ve sonrasında tepkileri kaldıramayan laikçi Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti...
MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting
Medya

MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting

Yurt dışından devşirdiği yarışma formatları ile kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan MasterChef adlı sö..
İsrailli model İslam dünyasının yüz karasına aşkını böyle ilan etti
Dünya

İsrailli model İslam dünyasının yüz karasına aşkını böyle ilan etti

BAE ve İsrail arasında atılan normalleşme adımları her alanda kendini göstermeye başladı. İsrailli model May Tager, reklam çekimleri için gi..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı