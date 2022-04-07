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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den önemli açıklamalar
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den önemli açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya'da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya'da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 20:04:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den önemli açıklamalar

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu bölebileceğini düşündüğünü ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna'nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlılık var" dedi.

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