ABD Deyrizor'u vurdu! Çok sayıda ölü var ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye’nin Deyrizor kentine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’nin Deyrizor iline ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye’de terör örgütlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Koalisyon tarafından Deyrizor iline hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye basını, hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aralık ayında çekilme kararı verilmişti Suriyeli yetkililer daha önce Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunarak ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’deki saldırılarını durdurmasını talep etmişti.

ABD ve müttefikleri, Suriye ve Irak’ta varlık gösteren terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarına 2014 yılında başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında Suriye’deki ABD askerlerinin ülkeden çekileceğini duyurmuştu.

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