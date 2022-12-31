ABD destekli o hükümet, gazetecileri gözaltılarla susturmaya çalışıyor!

ABD ve Batı destekli Mogadişu yönetiminin Somalili gazetecilere yönelik keyfi gözaltıları sürüyor.

Son olarak Mogadişu yönetimi, 28 Aralık'ta Hamarweyne bölgesi sakinlerinin, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Gulle'nin Somali ziyareti sebebiyle şehir yollarının kapatılmasını protesto etmelerini haberleştirmeye çalışan Risale Medya haber ajansına bağlı muhabirler Ilyas Daud Hassan, Sayid Ahmed Abdullahi ve kameraman Ali Hassan Gure'yi gözaltına aldı.

Risale Medya'ya göre, gazeteciler bölge sakinleriyle olay hakkında haber yapmaya hazırlanırken polis tarafından durduruldu. Mogadişu yönetimine bağlı güvenlik güçleri ayrıca gazetecilerin ekipmanlarına el koydu.

Gözaltına alınan Somalili gazetecilerden biri yaptığı açıklamada, herhangi bir suçlama olmaksızın 2 saat boyunca karakolda tutulduklarını daha sonra serbest bırakıldıklarını ancak salıverilmelerinden önce polisin kendilerine şehir yollarının kapatılmasını protesto eden halkla röportaj yapmamaları konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.

"Özgür basına müdahale"

Yerel kaynaklar bu durumu "özgür basına yönelik bir müdahale" olarak yorumladı.

Öte yandan Mogadişu yönetimi güvenlik güçleri 25 Aralık'ta Galmudug bölgesine bağlı Adado ilçesinde Sadaq Abdi Shidane ve Mubarak Mohamud Adan adlı iki yerel gazeteciyi gözaltına aldı.

Gazetecilerin, merkez Somali'de Eş Şebab üyeleriyle görüştüklerini iddia eden aşiret liderleriyle röportaj yapması sonrası Mogadişu yönetimine bağlı polis memurları tarafından gözaltına aldığı bildirildi. Söz konusu iki gazetecinin herhangi bir suç isnat edilmeksizin aynı gün serbest bırakıldığı açıklandı.

Somali Gazeteciler Sendikası (SJS), Somali Medya Derneği (SOMA), Mogadişu yönetiminin Somalili gazetecilere yönelik "keyfi gözaltı sürecini" kınayan bir bildiri yayımladı.

SJS ve SOMA ayrıca gazetecilere karşı devam eden saldırıların ve tehditlerin son bulması çağrısı yaptı. Mogadişu yönetimine seslenen kuruluşlar, "basın özgürlüğüne saygı duyulmasını ve gazetecilere yönelik süren baskının sona erdirilmesini" talep etti.

Mogadişu yönetiminin Eş Şebab'a karşı topyekun savaş ilan etmesinden bu yana Somalili gazetecilerin "baskı altında" tutulduğu bildiriliyor.

ABD ve uluslararası toplum, Mogadişu yönetiminin Somalili gazetecilere yönelik "baskılarına" yeterince dikkat çekmemekle suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News