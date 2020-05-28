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Aktüel

ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi için 3 milyon dolar ödül koydu

ABD tarafından DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi Muhammed Hadir Musa Ramazan’ın yakalanması için 3 milyon dolar ödül konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:44:45 -
ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi için 3 milyon dolar ödül koydu

ABD tarafından DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi Muhammed Hadir Musa Ramazan’ın yakalanması için 3 milyon dolar ödül konuldu.


ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi ve önde gelen propagandacısı Muhammed Hadir Musa Ramazan’ın yakalanması için 3 milyon dolar ödül koydu. ABD Dışişleri Bakanlığını, tarafından yapılan açıklamada, ”DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi ve önde gelen propagandacısı Muhammed Hadir Musa Ramazan’ın yakalanmasına yardımcı olacak her türlü bilgiyi sağlayana 3 milyon dolar para ödülü verilecektir” ifadelerini kullandı. Bakanlık, ”DEAŞ yöneticisi Ramazan, örgütün medya alanındaki üst düzey yöneticilerinden biridir. Örgütün internet dahil medyadaki operasyonlarını yönetiyor. DEAŞ’ı radikalleştirme, örgüte yeni üyeler kazandırma ve dünyada bazı kişiler üzerinde anahtar rol oynuyor” dedi.

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