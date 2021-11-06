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Siyaset ABD-Cumhuriyet işbirliği! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyaset

ABD-Cumhuriyet işbirliği! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan

ABD yayın organı New York Times, hayalini kurdukları Erdoğan'ı indirme hedeflerini yazdı. Haddi aşan ifadelerle, "Erdoğan 2023'te hüsran yaşayacak gibi görünüyor." başlığı kullanılan haber, aynı hayalin ortağı Cumhuriyet gazetesi tarafından "New York Times'tan çarpıcı analiz" başlığı ile servis edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 23:47:00 -
ABD-Cumhuriyet işbirliği! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan

 Yeniakit.com.tr 

ABD yayın organı New York Times, haddi aşan bir makale yayımlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"Erdoğan 2023'te hüsrana uğranayacak gibi" başlığını kullanan New York Times, Glasgow'daki İklim Zirvesi'ni konu edindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalama kampanyası yürüten New York Times, Erdoğan için, "Politik olarak savunmasız durumda" dedi.

ABD - Cumhuriyet işbirliği!

New York Times'ın hadsiz yorumu şöyle oldu: "2023 yılındaki genel seçimleri kazanarak modern Türkiye’nin en uzun iktidarını yaşamayı hedefleyen Erdoğan, her zamanki taktiklerinin işe yaramaması ve özellikle genç seçmenlerin huzursuzlaşmasıyla hüsran yaşayacak gibi görünüyor."

CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet gazetesi, New York Times'ın yazısını destekleyerek, "NY Times'tan çarpıcı 'Erdoğan' analizi! 'Hüsran yaşayacak gibi görünüyor' " başlığı ile servis etti.

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