ABD-Cumhuriyet işbirliği! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan

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ABD yayın organı New York Times, haddi aşan bir makale yayımlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"Erdoğan 2023'te hüsrana uğranayacak gibi" başlığını kullanan New York Times, Glasgow'daki İklim Zirvesi'ni konu edindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalama kampanyası yürüten New York Times, Erdoğan için, "Politik olarak savunmasız durumda" dedi.

ABD - Cumhuriyet işbirliği!

New York Times'ın hadsiz yorumu şöyle oldu: "2023 yılındaki genel seçimleri kazanarak modern Türkiye’nin en uzun iktidarını yaşamayı hedefleyen Erdoğan, her zamanki taktiklerinin işe yaramaması ve özellikle genç seçmenlerin huzursuzlaşmasıyla hüsran yaşayacak gibi görünüyor."

CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet gazetesi, New York Times'ın yazısını destekleyerek, "NY Times'tan çarpıcı 'Erdoğan' analizi! 'Hüsran yaşayacak gibi görünüyor' " başlığı ile servis etti.