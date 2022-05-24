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Gündem ABD çirkin yüzünü gösterdi! İstediğimiz olmuyorsa Türkiye'yi NATO'dan atalım
Gündem

ABD çirkin yüzünü gösterdi! İstediğimiz olmuyorsa Türkiye'yi NATO'dan atalım

Finlandiya ve İsveç'ten terörle arasına mesafe koymasını isteyen Türkiye'ye karşı algı operasyonu başlatıldı. ABD merkezli National Review dergisinde yayımlanan, "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı yazıda askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili skandal ifadeler kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 08:02:00 -
ABD çirkin yüzünü gösterdi! İstediğimiz olmuyorsa Türkiye'yi NATO'dan atalım

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Askeri ittifak çatısı altında olası Rus tehdidi karşısında kendilerini korumaya almayı planlayan iki İskandinav ülkesi terör örgütü unsurlarını barındırdıkları gerekçesiyle Türkiye'nin direnciyle karşılaştı.

"Türkiye'yi NATO'dan atalım"

Türkiye, her iki ülkeden de terörle aralarına net çizgiler çekmesini isterken ABD merkezli National Review dergisinde dikkat çeken bir yazı yayınlandı. "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı yazıda askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili karalama kampanyası başlatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'açık sözlü olunması gerektiği' belirtilerek, "İsveç ve Finlandiya'yı barındıran ancak Türkiye'yi dışlayan bir NATO, Türkiye'yi içeren ancak İsveç ve Finlandiya'yı dışarıda tutan bir NATO'ya tercih edilir" şeklindeki görüş savunuldu. Türkiye'nin açıkça hedef alındığı yazıda, "Türkiye'nin gitme vakti geldi" ifadesi kullanıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırıları sonrası Finlandiya'nın 'nihayet' NATO'da resmen yer alma zamanının geldiğine karar verdiği, Finlandiya'yı takip eden İsveç'in de NATO'ya katılmaya hazır olduğu kaydedildi.

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