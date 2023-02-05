ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü

ABD Başkanı Joe Biden, ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söyledi. Bu açıklamadan kısa süre ABD, şüpheli Çin casus balonunu düşürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, New York eyaletinin Syracuse şehrinde gazetecilerin ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonuna ilişkin sorularını yanıtladı. Biden, konuya ilişkin yaptığı ilk yorumunda, konuyla ilgileneceğini söyledi. Şüpheli casus balon hakkında daha önce konuşmayan Biden, planına dair detay vermedi.

Balon düşürüldü

ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonu krizi sürerken, ABD ordusu Çin casus balonunu Atlantik Okyanusu üzerinde düşürdü. Balon düşürülmeden önce Kuzey Karolina'daki Wilmington Havalimanı ile Güney Karolina'daki Myrtle Beach International ve Charleston International Havaalanlarına gidiş-gelişler durduruldu.

Biden'dan düşürün talimatı

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki ABD'li yetkili Başkan Joe Biden'ın Çin'e ait casus balonun düşürülmesine onay verdiğini söyledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Kuzey Karolina'daki Wilmington Havalimanı ile Güney Karolina'daki Myrtle Beach International ve Charleston International Havaalanlarına gidiş ve gelişleri durdurduğunu duyurmuş, ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söylemişti.

3 havalimanında uçuşlar durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi, Çin'in casus balonu krizi nedeniyle Güney Carolina'daki Myrtle Beach Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere 3 havalimanında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonu krizi sürerken, Savunma Bakanlığını "ulusal güvenlik çabası" kapsamında desteklemek için Kuzey Karolina'daki Wilmington Havalimanı ile Güney Karolina'daki Myrtle Beach International ve Charleston International Havaalanlarına gidiş ve gelişleri durdurduğunu aktardı.

"Egemenlimizin ihlali"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD semalarında Çin'e ait istihbarat balonunun uçurulmasını "açık bir egemenlik ihlali" olarak niteledi. "Hava sahası bu şekilde ihlal edilmiş her ülkenin aynı yanıtını vereceğini düşünüyorum" diyen Blinken, Pekin ziyaretini iptal etme gerekçesi olarak ise şartların "yapıcı bir ziyaret" için elverişli olmamasını gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile Washington'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Blinken, Çin'e ait bir yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD semalarında tespit edilmesinin ardından iptal ettiği Pekin ziyaretine değindi. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından şartların "yapıcı bir ziyaret" için elverişli olmadığı sonucuna vardıklarını kaydeden Blinken, "ABD hava sahasında bir istihbarat balonunun uçurulması açık bir şekilde egemenliğimizin ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kabul edilemez ve bunu Çin'e de ilettik" şeklinde konuştu. "Hava sahası bu şekilde ihlal edilmiş her ülkenin aynı yanıtını vereceğini düşünüyorum" diyen Blinken, "Bu sorumsuzca bir eylem. Çin’in tam da benim planlanan ziyaretimin öncesinde bu adımı atmaya karar vermesi, yapmayı planladığımız kapsamlı görüşmelere zarar verdi" ifadelerini kullandı. Buna rağmen iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasının önemli olduğunu vurgulayan Blinken, ABD’nin Pekin ile diplomatik angajmanlara halen bağlı olduğunu muhataplarına ilettiğini ifade etti.

Güvenlik taahhüdünü yineledi

Blinken, Kore Yarımadası'ndaki zorlu güvenlik ortamına da değindiği konuşmasında, ülkesinin Güney Kore'ye yönelik savunma taahhüdünü yineledi. Güney Kore'nin resmi adına atıfla, "Nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerimiz dahil tüm yeteneklerimizi kullanarak Kore Cumhuriyeti'ni savunmaya kararlıyız" diyen Blinken, "Bu nedenle, müttefiklerimizi, ortaklarımızı, dostlarımızı savunma taahhüdümüz ve genişletilmiş caydırıcılık ilkemiz konusunda Pyongyang başta olmak üzere kimsenin aklında şüphe olmamalı” şeklinde konuştu. Blinken, Seul-Washington ittifakının bölgede barış, refah ve istikrarın temel taşı olduğunu kaydetti.

Park: "Hedef nükleer silahsızlanma"

Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma çabalarının önemini vurgulayan Park ise, "Bakan Blinken ve ben, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı yineledik. Bu kararlılık, Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barışı tesis etmeye yönelik ortak çabalarımızın ön saflarında yer alıyor. Barış, nükleer silahsızlanma olmadan gerçek barış değildir" ifadelerini kullandı. Park, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının yalnızca Kore için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik için de doğrudan ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu hatırlattı.

Kuzey Kore meydan okumuştu

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Perşembe günü yapılan açıklamada, Pyongyang'ın, ABD'nin muhtemel bir askeri harekatına "nükleer silaha karşı nükleer silah, topyekun savaşa karşı topyekun savaş" ilkesi çerçevesinde en sert tepkiyi vereceği ifade edilmişti. "ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresine stratejik varlıklar konuşlandırmaya devam etmesi halinde Pyongyang'ın caydırıcı faaliyetlerini sürdüreceği" vurgulanan açıklamada, Washington'un düşmanca politikası nedeniyle Kuzey Kore'nin ABD ile herhangi bir diyalog arayışında olmadığı belirtilmişti. Blinken'in son açıklamasının Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin ardından gelmesi dikkat çekti.