ABD-Çin gerginliği Alman ekonomisini vuracak

Münübe Yılmaz

Almanya’nın önde gelen ekonomistleri ABD ve çin arasındaki ticaret savaşından en çok zarar görecek ülkenin Almanya olduğunu ileri sürerek, başbakan Merkel’i acil yatırım planı yapmaya çağırdı. Institute for Macroeconomics and Business Cycle Research’un ekonomistelerinden Sebastian Dullien, Almanya başbakanı Angela Merkel’i gerçeklere karşı gözlerini yummak ile suçlayarak “Merkel tıpkı gerçekleri görmemek için bir devekuşu gibi kafasını kuma gömüyor” dedi. ABD ve Çin arasındaki vergi savaşının Berlin üzerinde yıkıcı bir etki yapacağına dikkat çeken Dullien, AB’nin en büyük finansal sağlayıcısı konumunda olan Berlin’in suan bir ip üzerinde sallanmakta olduğunu dile getirdi. “Henüz Alman ürünleri üzerinde ciddi bir vergi olmasa bile, vergi tartışmaları Alman ekonomisini de etkiliyor” diyen Dullien, bunun sebebinin Çin ve Asya ülkelerindeki ihracatçıların Alman makine ve ekipmanlarını kullanmaları olduğunu belirtti. Asya ülkelerindeki tedarikçilerin üretime devam edip etmeme konusunda yaşadıkları tereddütün Alman ekonomisini durma noktasına getirebileceğini de kaydeden ekonomist, ABD’nin Çin ile olan savaşın sebebinin sadece ekonomik olmadığını, Çin’in teknoloji alanında kaydettiği ilerlemelerin ve dünya lideri olma yolunda attığı adımların da Amerika’yı rahatsız ettiğini söyledi.