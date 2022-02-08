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Gündem ABD, Çin ekonomisine kılıç çekti! 33 şirket kırmızı listede
Gündem

ABD, Çin ekonomisine kılıç çekti! 33 şirket kırmızı listede

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Çin'den 33 şirketi kırmızı listeye aldı. Listedeki şirketler arasında AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı için bileşenler üreten firma da var.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 15:10:00 - 2022-02-08 15:23:05
ABD, Çin ekonomisine kılıç çekti! 33 şirket kırmızı listede

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'den 33 şirketi kırmızı listeye aldı.Kırmızı listeye alınan şirketlere Amerikalı ihracatçıların mal göndermeden önce daha fazla prosedürü yerine getirmeleri gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı'nın "doğrulanmamış liste" olarak adlandırılan kırmızı listeye eklediği Çinli şirketler arasında WuXi Biologics de yer aldı.

WuXi Biologics halihazırda AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı için bileşenler üretiyor.

Lazer ve otomasyon ekipmanları üreticisi Hymson da listeye dahil edilen şirketler içinde yer aldı.

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